Під час футбольного чемпіонату на полі з'явився невгамовний чотирилапий "гравець" (відео)
14:11, 19 вересня 2017Курйози
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У мережі з'явилося відео, зроблене під час одного з матчів чемпіонату Аргентини, у ході зустрічі "Арсеналу" і "Сан-Лоренсо".
У той момент, коли гравець одного з найпопулярніших аргентинських футбольних клубів готувався до подачі, на поле вибіг життєрадісний пес, який почав гратися м'ячем, передає TJournal.
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Футболісти обох команд, а потім і персонал стадіону безуспішно намагалися зловити тварину, поки журналісти знімали її стрибки.
Пізніше місцевий телеканал жартома намагався взяти інтерв'ю у собаки, той погрз мікрофон.
Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігор кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.
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