Під час футбольного чемпіонату на полі з'явився невгамовний чотирилапий "гравець" (відео)

У той момент, коли гравець одного з найпопулярніших аргентинських футбольних клубів готувався до подачі, на поле вибіг життєрадісний пес, який почав гратися м'ячем, передає TJournal.

Читайте такожСобака ледь не зірвала концерт Віденського оркестру (відео)

Футболісти обох команд, а потім і персонал стадіону безуспішно намагалися зловити тварину, поки журналісти знімали її стрибки.

Пізніше місцевий телеканал жартома намагався взяти інтерв'ю у собаки, той погрз мікрофон.

Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігор кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.