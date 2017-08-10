Пухнастик показав зубки: миле кошеня зупинило бейсбольний матч й покусало стюарда (відео)

12:39, 10 серпня 2017
Курйози
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Котик покусав хлопця та пошкрабяв йому руку.

Під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардіналс" та "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня.

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Гравці провели поглядом пухнастика, якого взяв на руки стюард і хотів винести за межі поля, передає Проспорт.

Але у малого прокинувся звіриний інстинкт й він кілька разів вкусив хлопця. Котик у підсумку не постраждав. 

Як повідомляв УНІАН, в Австралії у містечку Аделаід 8 серпня - у День кота, чотирилапий влаштував пожежу у будинку та завдав збитків на 40 тисяч доларів.

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Теги: #кіт покусав стюарта#кошеня на бейсбольному матчі