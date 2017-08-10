Пухнастик показав зубки: миле кошеня зупинило бейсбольний матч й покусало стюарда (відео)

All this cat wanted was a little love from LoCain. Instead, he got escorted off the field. #Royalspic.twitter.com/r2QvHmdaRq — FOX Sports KC (@FSKansasCity) August 10, 2017

Під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардіналс" та "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня.

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Гравці провели поглядом пухнастика, якого взяв на руки стюард і хотів винести за межі поля, передає Проспорт.

Але у малого прокинувся звіриний інстинкт й він кілька разів вкусив хлопця. Котик у підсумку не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії у містечку Аделаід 8 серпня - у День кота, чотирилапий влаштував пожежу у будинку та завдав збитків на 40 тисяч доларів.