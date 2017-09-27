Італійка зіграла пишне весілля сама із собою

Італійка Лаура Мессі влаштувала весільну церемонію для самої себе - з білою сукнею, багатошаровим тортом, дружками і 70 гостями. Про це повідомляє ВВС.

"Я сказала друзям і родичам, що якщо не знайду собі пару до 40 років, то одружуся сама на собі. Я твердо вірю, що кожен з нас повинен любити перш за все себе. Казку можна мати і без принца", - розповіла 40-річна фітнес-тренер.

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Лаура каже, що ідея одруження з собою з'явилася у неї два роки тому після закінчення стосунків, які тривали 12 років. Церемонія не має ніякого юридичного значення, але останнім часом так чинять все більше людей в різних країнах світу. Одруження з собою вже стало трендом, який назвали "сологамією".

Прихильники таких церемоній кажуть, що відзначають любов до себе і прийняття себе, а також прагнуть одержати таке ж соціальне схвалення, як і традиційні пари. Перші повідомлення про людей, які одружуються з собою, з'явилися в 1993 році. Ця тема фігурувала в серіалах "Секс і місто" і "Хор".

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