В Іспанії учасниця конкурсу краси впала в басейн під час дефіле (відео)
13:28, 26 вересня 2017Курйози
113 0
Глядачі підбадьорили дівчину оплесками, тому вона вирішила знову пірнути в басейн і трохи поплавати.
Під час дефіле на "Міс Іспанія" учасниця не втрималася на ногах і впала до басейну
Під час дефіле на "Міс Іспанія" учасниця не втрималася на ногах і впала в басейн. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Конкурсантка Пілар Магро представляла західний регіон Касерес. Коли дівчина впала, їй на допомогу поспішив рятувальник, який виштовхнув красуню з води.
Читайте такожУ Пакистані провели конкурс краси для буйволів
Дівчина, очевидно, засмутилася через інцидент, втім, інші учасники і глядачі підбадьорили її оплесками. Тому вона вирішила знову пірнути в басейн і трохи поплавати.
Раніше повідомлялося, що "Міс Америка" стала співробітниця комісії з ядерного регулювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter