В Іспанії учасниця конкурсу краси впала в басейн під час дефіле (відео)

Під час дефіле на "Міс Іспанія" учасниця не втрималася на ногах і впала в басейн. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Конкурсантка Пілар Магро представляла західний регіон Касерес. Коли дівчина впала, їй на допомогу поспішив рятувальник, який виштовхнув красуню з води.

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Дівчина, очевидно, засмутилася через інцидент, втім, інші учасники і глядачі підбадьорили її оплесками. Тому вона вирішила знову пірнути в басейн і трохи поплавати.

Раніше повідомлялося, що "Міс Америка" стала співробітниця комісії з ядерного регулювання.