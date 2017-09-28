Український телеканал не впорався з ім'ям екс-президента (фото)
13:21, 28 вересня 2017Курйози
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Під час опитування Вацлава Гавела журналісти назвали Вроцлавом.
Журналісти переплутали ім'я Гавела / Скріншот
У програмі на "Прямому каналі" проводилося опитування: якого президента ви хотіли б для України? Пропонували обрати з двох кандидатур – Вацлава Гавела та Кім Чен Ина.
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Коли питання вивели на екран, Гавела назвали Вроцлавом. При цьому в титрах був правильний підпис - Вацлав. В результаті глядачі проголосували за нього - 83% опитаних.
Вацлав Гавел - правозахисник та державний діяч, останній президент Чехословаччини (1989 - 1992) і перший президент Чехії (1993 - 2003).
Як повідомляв УНІАН, раніше на російському ТБ Путіна "переплутали" з Гітлером.
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