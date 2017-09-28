Український телеканал не впорався з ім'ям екс-президента (фото)

У програмі на "Прямому каналі" проводилося опитування: якого президента ви хотіли б для України? Пропонували обрати з двох кандидатур – Вацлава Гавела та Кім Чен Ина.

Читайте такожУ Франції православного священика переплутали із терористом – ЗМІ

Коли питання вивели на екран, Гавела назвали Вроцлавом. При цьому в титрах був правильний підпис - Вацлав. В результаті глядачі проголосували за нього - 83% опитаних.

Вацлав Гавел - правозахисник та державний діяч, останній президент Чехословаччини (1989 - 1992) і перший президент Чехії (1993 - 2003).

Як повідомляв УНІАН, раніше на російському ТБ Путіна "переплутали" з Гітлером.