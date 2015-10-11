На російському ТБ Путіна "переплутали" з Гітлером (відео)
00:46, 11 жовтня 2015Курйози
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У програмі новин «Зараз» петербурзького «П'ятого каналу» випадково схрестили сюжети про актора, який грає Гітлера, і зустріч Володимира Путіна зі вчителями.
На російському ТБ трапився казус / Скріншот з відео
У випуску «Зараз» збиралися показати сюжет про актора, який місяць їздив Німеччиною в образі Адольфа Гітлера і спілкувався з простими людьми, передає "Білоруський партизан".
«І зустрічали його як ватажка, якому було на що поскаржитися. Віталій Чечухін придивився, чи все це гра?» - сказали ведучі передачі, анонсуючи сюжет.
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Правда, замість сюжету про актора в ефір пішов інший - про Путіна, який зустрівся з лауреатами конкурсу «Вчитель року».
Варто наголосити, що відеоряд з російським президентом кілька секунд супроводжувався підписом «Прогулянки з Гітлером».
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