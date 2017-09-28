Віслюк погриз дорогий спорткар McLaren - справа дійшла до суду (відео)
18:44, 28 вересня 2017Курйози
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Власник спорткара подав у суд через віслюка, який покусав авто.
Наслідки необережного паркування: власник спорткара подав у суд через віслюка, який покусав авто
Одне необережне паркування занадто близько до загону коштувало кількох помітних подряпин від міцних зубів віслюка Вітуса. Ремонт автівки коштував 30 тисяч євро.
Поліцейські, які прибули на виклик, пожартували: "Мабуть, віслюкові спорткар здався величезною морквою".
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Більшість сплатила страхова компанія, залишилося 5 тисяч, однак власник віслюка їх сплачувати відмовився, люди ж бо, заявив, мусять паркуватися розумніше за віслюків.
Як повідомляв УНІАН, у серпні під час бейсбольного матчу між "Сент-Луїс Кардиналс" і "Канзас Сіті Роялс" на поле вибігло кошеня, зупинило гру і покусало стюарда.
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