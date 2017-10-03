У Китаї турист втік з готелю по дроту, щоб не платити за номер (відео)

У Китаї турист, який не побажав платити за номер в готелі, зробив спробу втекти по дроту на висоті 19-поверхового будинку, перебравшись в іншу будівлю. Про це повідомляє Mashable.

На кадрах видно, як турист залишає номер по натягнутому проводу. Після декількох секунд балансування чоловік повисає на ньому.

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Спуститися на землю чоловікові допомогли рятувальники і пожежники, після чого його заарештувала поліція. Газета China Daily зазначає, що чоловік застряг досить близько до високовольтних ліній електропередач, і йому пощастило, що він не зачепив їх.

Тепер чоловікові доведеться сплатити не тільки за номер, але і великий штраф. Наскільки великим був рахунок, не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, в Англії рятувальникам довелосяевакуювати з гори обкурених туристів.