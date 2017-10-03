У Черкасах суддя розділив собаку навпіл між подружжям

Суд розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Катерини Вергай до Руслана Вергая та зустрічний позов про поділ спільного майна подружжя.

Зокрема, суд розділив між подружжям квартиру та автомобіль Mazda Xedox 6. Проте особливо цікавим виглядає вердикт суду щодо йоркширського тер’єра, передає сайт zabeba.

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Соснівський суд встановив, що "сука породи йоркширський тер’єр на кличку Abigal de Pule", є спільним сумісним майном подружжя.

У порядку поділу спільного майна подружжя суддя Пересунько визнав за кожним членом подружжя "право власності на ½ ідеальну частину суки породи йоркширський тер’єр на імя Abigal de Pule".

Як повідомляв УНІАН, раніше власник спорткара подав до суду через віслюка, який покусав авто.