Завдяки диво-язику пес потрапив до Книги рекордів Гіннесса (відео)

Білому сенбернару Мочі - 8 років, мешкає вона у штаті Південна Дакота. Шість з половиною років тому родина взяла її з притулку.

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Довжина язика собаки – 18 см і 58 мм. Це на цілих сім сантиметрів довше, ніж у володаря попереднього рекорду – пікінеса Паггі.

Власниця тварини зізнається, що її улюблениця найбільше любить арахісове масло, тож саме цими ласощами її заохочують показувати рекордний диво-язик.

Як повідомляв УНІАН, у мережі стає популярним ролик під назвою «Це фіаско, братан», на якому собака, намагаючись перейти річку по колоді, звалився у воду.