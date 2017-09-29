"Це фіаско, братан": пес, що смішно звалився в річку, підірвав мережу (відео)

У мережі набирає популярність ролик під назвою «Це фіаско, братан», на якому собака, намагаючись перейти річку по колоді, звалився у воду. За три дні відео зібрало 100 тисяч переглядів на YouTube.

На відео господар просить собаку перейти з ним річку, і пес намагається зробити це за допомогою поваленого дерева.

"Дивись не впади тільки, бо це буде фіаско", - говорить автор ролика, після чого пес зісковзує і падає в річку.

На останніх кадрах видно, що пес виліз з води і чекає господаря на березі.

Читайте такожПід час футбольного чемпіонату на полі з'явився невгамовний чотирилапий "гравець" (відео)

Господар собаки пізніше розповів, що пес живий, здоровий і успішно вибрався з ями, пише TJ.

"У нього хороший підшерсток взимку, мокра шерсть була тільки зверху", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, осел погриз дорогий спорткар McLaren, переплутавши його з морквою.