Візит короля Саудівської Аравії до Росії почався з конфузу
09:17, 05 жовтня 2017Курйози
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Король, який вперше прибув до Росії, не розгубився після поломки ескалатора.
Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд / REUTERS
У літака короля Саудівської Аравії Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда, який 4 жовтня вперше прибув з офіційним візитом до Росії, в московському аеропорту зламався трап-ескалатор, передає РБК.
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Вийшовши з літака, король почав спускатися по ескалатору. Коли трап раптово зупинився, він вже проїхав частину шляху. Король почекав деякий час, після чого вирішив спуститися самостійно.
Як повідомляв УНІАН, у липні президент США Дональд Трамп "заблукав" після виходу з літака.
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