Візит короля Саудівської Аравії до Росії почався з конфузу

У літака короля Саудівської Аравії Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда, який 4 жовтня вперше прибув з офіційним візитом до Росії, в московському аеропорту зламався трап-ескалатор, передає РБК.

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Вийшовши з літака, король почав спускатися по ескалатору. Коли трап раптово зупинився, він вже проїхав частину шляху. Король почекав деякий час, після чого вирішив спуститися самостійно.

Як повідомляв УНІАН, у липні президент США Дональд Трамп "заблукав" після виходу з літака.