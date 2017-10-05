Кіт утік із літака в Дубаї, через два місяці його повернули додому в Лондон (фото)

Зниклого в аеропорту Дубая кота породи регдол на ім'я Дінкі повернули господарям в англійському графстві Нортгемптоншир після двох місяців пошуків. Після численних постів господарів у соцмережах про допомогу Дінкі знайшли у притулку для тварин у Дубаї і передали господарям, пише Бі-бі-сі.

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Кіт повинен був вилетіти з аеропорту найбільшого міста ОАЕ у Лондон тим же рейсом, що і його господарі - Іен і Сью Ліз. Однак після приземлення в аеропорту Гатвік з'ясувалося, що клітка Дінкі порожня. Судячи з усього, він втік з неї перед вильотом і покинув аеропорт.

Подружжя покинуло Дубай 27 липня, проживши в цій країні останні п'ять років. Разом з собою вони взяли двох своїх улюбленців. Іен відвіз кішок у вантажний термінал аеропорту, де їх повинні були завантажити в літак. По прильоту клітина Дінкі виявилася порожньою.

За словами Ієна, спочатку ніхто не міг зрозуміти, чи кіт знаходиться на борту літака, чи втік у Гатвику, чи пропав ще у Дубаї. Тим не менш, дружина Іена підозрювала, що кіт не залишав Дубая - занадто чистою була клітка.

"Вже я-то знаю, що він може накоїти у своїй клітці, але вона була чистою", - заявила Сью Ліз. Дочка Іена і Сью створила спеціальну сторінку у Facebook у спробі знайти зниклого кота.

Глава сімейства відправився на пошуки в Дубай. Сім'я пропонувала винагороду за кота в розмірі 5 тис. дирхамів (близько 1360 доларів). Нарешті, через два місяці сім'я отримала довгоочікуване повідомлення з притулку для тварин в Дубаї.

Де весь цей час знаходився кіт, невідомо. У місцевих ЗМІ з'являлася фотографія переляканого кота, схожого на Дінкі, який гуляв по Дубаю.

Після двомісячної відсутності Дінкі знову доводиться звикати до дому, кажуть його господарі. Іен і Сью Ліз возз'єдналася зі своїм улюбленцем у 25 км від аеропорту Дубая, де вони бачили його востаннє.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Черкасах суддя розділив собаку навпіл між розведеним подружжям.