У Китаї під ногами туристів почав "тріскатися" скляний міст (відео)

Скляний міст в Китаї, розташований на висоті 1180 метрів, почав "тріскатися" під ногами туристів. Про це пише Mashable.

На кадрах видно, як людина, яка, мабуть, є гідом, переходить на прозору частину мосту, після чого на склі з'являються тріщини. Чоловік падає на коліна і починає кричати. У той же час чоловік, який підходить до нього з іншого боку мосту, виглядає абсолютно спокійним.

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Пізніше адміністрація округу Східний Тайханьшань пояснила ЗМІ, що скло, що "тріскається" - це панель зі спецефектами, встановлена на декількох ділянках мосту для залучення уваги туристів.

Як повідомляв УНІАН, китаєць разом зі своїм дорогим Rolls-Royce провалився під землю серед дороги.