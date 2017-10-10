Британка вийшла заміж за власного пса (фото)

43-річна британка, розчарувавшись у чоловіках вийшла заміж за власну собаку. Про це пише Metro.uk.

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"Нареченим" став маленький йоркширський тер'єр на ім'я Гаррі. Якого дружина називає "Мій король". Жінка стверджує, що від жодного чоловіка вона не отримувала стільки підтримки і доброти. З моменту їхнього знайомства в житті Вільгельміни було багато – втрата роботи, брак грошей і навіть затоплення вдома, і під час всіх цих невдач. Генрі показав себе як ідеальний супутник і завжди знаходився поруч.

Реєстрація стосунків пари відбулася в Мережі в присутності свідків, оскільки шлюби між людьми і тваринами офіційно заборонені, однак жінка все одно вважає цей шлюб духовним і більш цінним, ніж якісь папери і формальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше італійка зіграла пишне весілля сама з собою. Дівчина убралася в біле плаття, фату і покликала на церемонію 70 гостей.