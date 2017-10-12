В Австралії помітили кенгуру-любителя позувати, як голоторсий Путін (фото)

Австралійський фотограф Джексон Вінсент випадково зняв кадр з кенгуру, який, як зазначили користувачі соцмереж, схожий на президента Росії Володимира Путіна. Тварину чоловік побачив, коли вигулював свого пса, передає BuzzFeed.

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Повідомляється, що майже 2-метровий кенгуру вагою в 100 кг купався у водоймі й позував, як людина.

Користувачі в Австралії не збиралися ні з ким порівнювати тварину, а інші одразу ж відзначили зовнішню схожість з Путіним, який любить позувати фотокамерам, купаючись в річці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу відправився в Туву. Через деякий час у мережі з'явилася порція знімків і фотожаб Путіна з голим торсом.