Італійка через суд домоглася оплачуваної відпустки по догляду за собакою

Співробітниця університету La Sapienza di Roma домоглася отримання дводенної оплачуваної відпустки, щоб доглядати за своїм собакою, який готувався до операції, пише La Repubblica, передає republic.ru.

Читайте такожБританка вийшла заміж за власного пса (фото)Жінка попросила університет про дводенну оплачувану відпустку, однак там її попросили мотивувати свій запит, оскільки раніше відпустки не надавалися для догляду за тваринами.

Адвокат власниці собаки вказав на норму, відповідно до якої відмова від догляду за твариною розцінюється як жорстоке поводження. За це власнику тварини загрожує тюремне ув'язнення на строк до року і штраф до 10 тис. євро. Власниця стверджувала, що вона зробила б злочин, якщо б не була з собакою в цей час. Вона також надала університету довідку про необхідність операції для пса.

Італійська ліга антививисекції (одна з найбільших в Європі організацій з захисту прав тварин) допомагала науковій співробітниці з цим випадком. Рішення, на думку голови організації Джанлуки Фелічетті, стало кроком у бік визнання домашніх тварин в якості членів родини.