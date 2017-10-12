У Росії чоловіка оштрафували за водіння "літаючої Оки"

Жителя російського Новосибірська оштрафували на 6,7 тисячі рублів за управління літаючим автомобілем. Про це повідомляється на сайті Західно-Сибірської транспортної прокуратури рФ.

Автомобіль злітав на висоту 25-30 метрів.

"Підйоми аеростата виконувалися його власником у відсутності в нього дійсної медичної довідки про стан здоров'я, свідоцтва пілота, суднової документації. Крім того, пілот незаконно використовував повітряний простір класу «С»: без дозволу органів ОрПР та надання плану польоту в зоні маневрування повітряних суден, що прямують на посадку в аеропорт Толмачево", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що 10.08.2017 р. за допомогою купола теплового аеростата власником замість кошика був піднятий автомобіль марки «Ока», що створило загрозу життю, здоров'ю та майну невизначеного кола осіб, що перебували у зоні підйому аеростата.

Після перевірки відомство порушило адміністративні справи.

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