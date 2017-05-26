У США дівчина оригінально завадила грабіжникові викрасти свою машину (відео)
10:01, 26 травня 2017Курйози
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Лежачи на капоті їдучої машини, вона ризикувала життям.
Жінка знайшла спосіб перешкодити викрадачеві / Скріншот
В американському штаті Вісконсін хоробра жінка не дала зловмиснику викрасти її машину, вистрибнувши на капот і закривши собою лобове скло. Відео з камери спостереження оприлюднило ВВС.
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Дівчина у США оригінально відвоювала у грабіжника своє авто
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