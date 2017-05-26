У США дівчина оригінально завадила грабіжникові викрасти свою машину (відео)

В американському штаті Вісконсін хоробра жінка не дала зловмиснику викрасти її машину, вистрибнувши на капот і закривши собою лобове скло. Відео з камери спостереження оприлюднило ВВС.

Читайте такожНардеп попався на інтимному листуванні в сесійній залі (фото)28-річна Мелісса Смітт заправляла машину в Мілуокі і вийшла з неї, не зачинивши двері. Грабіжник під'їхав на ту ж заправку, і поки дівчина відвернулася, сів на переднє сидіння й поїхав. Але тут власниця білого джипа вистрибнула на капот і притиснулась до лобового скла, закривши злочинцеві огляд. Він проїхав так всього пару метрів, а потім здався і був змушений вискочити з салону і застрибнути в авто до спільників.