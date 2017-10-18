У Нікополі дівчинка, щоб не йти в школу, збрехала поліції про те, що її збив автомобіль

У Нікополі Дніпропетровської області 12-річна школярка вигадала ДТП, щоб не йти на контрольну роботу. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Про аварію в поліцію повідомила мати дівчинки. Вона розповіла, що її доньку збив автомобіль, коли та йшла в школу. Водій нібито зник з місця аварії і не надав допомогу дитині.

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Щоб знайти втікача, поліцейські вилучили відео з камер відеоспостереження на зазначеній території та провели хронометраж маршруту дівчинки. З'ясувалося, що жодного факту дорожньо-транспортної пригоди не було. Камери зафіксували тільки школярку, яка весь час ходила по цій ділянці дороги.

До того ж, у дівчинки не виявили ні травм, ні пошкоджень одягу. А в бесіді з поліцейськими дитина кожен раз називала різні прикмети авто, яке її збило. Також виявилося, що в день "ДТП" у класі повинна була бути контрольна робота. З'ясувавши факти, правоохоронці дійшли висновку, що ніякої аварії не було.

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