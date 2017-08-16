У Львівській області суд оштрафував жінку за шкільні прогули її сина

Червоноградський міський суд Львівської області оштрафував на 34 грн жінку, син якої за місяць пропустив 73 уроки без поважних причин. Її визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінці також доведеться сплатити 320 грн судового збору, повідомляє Zaxid.net.

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Як йдеться у постанові суду від 11 серпня, протягом травня 2017 року дитина не приходила у школу і пропустила 73 уроки. Про це правоохоронцям повідомив директор Червоноградської школи №9, у якій навчається дитина, та зазначив, що протягом 2017 року цей учень не вперше прогулює уроки. У постанові суду не вказаний вік хлопця та причини, через які дитина не відвідувала уроки.

Мати дитини двічі не з’являлась на судові засідання. Червоноградський суд під головування судді Миколи Кріля визнав її винною у вчиненні правопорушення за ч.2 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Жінку оштрафували на 34 грн, а також зобов’язали сплатити 320 грн судового збору.