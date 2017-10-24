Пишнотіла британська поп-зірка провалилася під сцену під час виступу (відео)
"Я в шоці. Це диво, що я залишилася жива. Я могла померти або залишитися калікою", - прокоментувала пережите співачка.
Британська телеведуча і співачка Джемма Коллінз під час оголошення переможців BBC Radio 1 Teen Awards перечепилася і впала в люк, через який в цей момент на сцену піднімалися учасники шоу. Про це повідомляє видання The Sun.
"Я в шоці. Це диво, що я залишилася жива. Я могла померти або залишитися калікою", - коментує пережите ведуча.
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Пізніше виконавиця заявила, що вона обов'язково обговорить цю ситуацію зі своїми юристами, адже ані організатори фестивалю, ані канал BBC, що транслює її падіння, не пояснили, що трапилося і навіть не вибачилися за прецедент.
Як повідомляв УНІАН, затримані ФСБ і МВС Росії підозрювані в причетності до діяльності «Ісламської держави» готували вибух на концерті Філіпа Кіркорова.