Пишнотіла британська поп-зірка провалилася під сцену під час виступу (відео)

Британська телеведуча і співачка Джемма Коллінз під час оголошення переможців BBC Radio 1 Teen Awards перечепилася і впала в люк, через який в цей момент на сцену піднімалися учасники шоу. Про це повідомляє видання The Sun.

"Я в шоці. Це диво, що я залишилася жива. Я могла померти або залишитися калікою", - коментує пережите ведуча.

Читайте такожНа килимовій доріжці пристрасний фанат поцілував Ані Лорак в сідниці (відео)

Пізніше виконавиця заявила, що вона обов'язково обговорить цю ситуацію зі своїми юристами, адже ані організатори фестивалю, ані канал BBC, що транслює її падіння, не пояснили, що трапилося і навіть не вибачилися за прецедент.

Як повідомляв УНІАН, затримані ФСБ і МВС Росії підозрювані в причетності до діяльності «Ісламської держави» готували вибух на концерті Філіпа Кіркорова.