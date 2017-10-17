Вибухові гастролі: журналісти дізналися про плани ІДІЛ здійснити теракт на концерті Філіпа Кіркорова

Затримані ФСБ і МВС Росії підозрювані в причетності до діяльності «Ісламської держави» готували вибух на концерті Філіпа Кіркорова. Про це з посиланням на два неназваних джерела пише РБК.

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Концерт артиста відбувся 6 липня у Махачкалі. Для підриву, як стверджується, були заготовлені три саморобні вибухові пристрої. Запланований теракт не вдалося реалізувати. Причину відмови терористів від своїх планів співрозмовник не уточнив.

Крім того, 6 липня вони готували ще один теракт. За словами джерела, ватажок «сплячого осередку» Габібула Халдузов запропонував двом іншим бойовикам здійснити напад у міському парку імені 50-річчя Жовтня на співробітників патрульно-постової служби поліції МВС. Терористи хотіли відібрати у них вогнепальну зброю і сховатися.

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Від цього нападу вони, як стверджують джерела РБК, також відмовилися.

Про затримання чотирьох членів «сплячої осередку» Національний антитерористичний комітет РФ відзвітував 14 жовтня. Затримання проходили в Махачкалі і Москві, у двох схованках знайшли три готових до застосування бомби.