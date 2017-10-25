"Чекаю вже, коли Ляшко знайде скарб": соцмережі про виграш "радикала" у лотерею (фото, відео)
Ляшку, судячи з його декларації, пощастило виграти у лотерею тричі. Усі цікавляться, яку ж саме він купував.
Неймовірний талан сумарно збагатив головного радикала країни Олега Ляшка на 571 тисячу гривень. В яких саме розіграшах тричі пощастило нардепу, він не вказав.
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У соцмережах вже відреагували на таке везіння лідера Радикальної партії, його назвали "пестуном долі":
Хитрому Ляшко «повезло» в лотерею https://t.co/gm3QTD6g7b#Ляшко#депутаты#декларации#политикаpic.twitter.com/Y1lUmHaJsW— Grom-ua (@gromuaorg) October 25, 2017
Може і нам треба було купувати "Лото-Забаву"? )#ляшкоpic.twitter.com/vhe780qQUm— Телерадіоканал Лтава (@UALtava) October 25, 2017
Ровно столько раз к ш #Ляшко зашли #посевать в кабинет (#выигрыш#лотерея)— Любитель истины (@Postoroniss) October 25, 2017
Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв у лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.
Депутат задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.