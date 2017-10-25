"Чекаю вже, коли Ляшко знайде скарб": соцмережі про виграш "радикала" у лотерею (фото, відео)

Неймовірний талан сумарно збагатив головного радикала країни Олега Ляшка на 571 тисячу гривень. В яких саме розіграшах тричі пощастило нардепу, він не вказав.

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У соцмережах вже відреагували на таке везіння лідера Радикальної партії, його назвали "пестуном долі":

Може і нам треба було купувати "Лото-Забаву"? )#ляшкоpic.twitter.com/vhe780qQUm — Телерадіоканал Лтава (@UALtava) October 25, 2017

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв у лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.

Депутат задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.