Пестун долі: Ляшко задекларував виграшів у лотерею на понад півмільйона гривень

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.

Депутат задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.

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Зазначимо, що згідно з Податковим кодексом України діють наступні правила оподаткування виграшів у лотерею: 18% - відрахувань до державного бюджету України; 1,5% - відрахування на підтримку української армії.

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії, нардеп Олег Ляшко продав власну квартиру за 15,9 мільйона гривень.