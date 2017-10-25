Пестун долі: Ляшко задекларував виграшів у лотерею на понад півмільйона гривень
Згідно з Податковим кодексом України депутат має відрахувати 18% від виграшу в державний бюджет України та 1,5% - на підтримку української армії.
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.
Депутат задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень.
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Зазначимо, що згідно з Податковим кодексом України діють наступні правила оподаткування виграшів у лотерею: 18% - відрахувань до державного бюджету України; 1,5% - відрахування на підтримку української армії.
Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії, нардеп Олег Ляшко продав власну квартиру за 15,9 мільйона гривень.