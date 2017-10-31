У Києві п'яний водій влаштував масштабну аварію й звинуватив у всьому НЛО (відео)

У Києві сталася ДТП, внаслідок якої п'яний місцевий житель зачепив три припарковані авто. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

Водій виїжджав на своєму Chery та протаранив три припаркованих транспортних засоби й поїхав з місця події.

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Патрульні протягом декількох хвилин знайшли винуватця ДТП. "Які тільки версії чоловік не вигадував - і їхав, й не їхав, і пішохід, й навіть "НЛО принесло". Потім спробував ще одну схемку "я свій, 13 років у розшуку пропрацював". І це не пройшло", - йдеться у повідомленні.

Крім того, винуватець ДТП викликав "на розбирання" друзів, які порадили затриманому нічого не підписувати, оскільки його вина "не може бути доведена".

Раніше у Нікополі Дніпропетровської області 12-річна школярка вигадала ДТП, щоб не йти на контрольну роботу.