Чоловік хильнув зайвого й тікав від демонів - видерся аж на опору ЛЕП (відео)

Кропивницькі патрульні майже годину вмовляли 31-річного чоловіка злізти з 80-метрової опори високовольтної лінії електропередач.

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Містянину здалося, що за ним женуться демони. За лічені хвилини чоловік видряпався на саму верхівку.

Поліцейські пообіцяли організувати захист від нечисті й супровід додому.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Києві п'яний водій влаштував масштабну аварію й звинуватив у всьому НЛО.