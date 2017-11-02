Чоловік хильнув зайвого й тікав від демонів - видерся аж на опору ЛЕП (відео)
11:13, 02 листопада 2017Курйози
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У Кропивницькому п'яний чоловік заліз на опору ЛЕП, бо боявся демонів.
У Кропивницькому п'яний чоловік заліз на опору ЛЕП, бо боявся демонів
Кропивницькі патрульні майже годину вмовляли 31-річного чоловіка злізти з 80-метрової опори високовольтної лінії електропередач.
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Містянину здалося, що за ним женуться демони. За лічені хвилини чоловік видряпався на саму верхівку.
Поліцейські пообіцяли організувати захист від нечисті й супровід додому.
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