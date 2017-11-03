Румунська телеведуча оголилася під час прямого ефіру (відео)

Румунська ведуча Іллінка Віндічі оголилася під час прямого ефіру передачі "Браво, у вас є стиль!". Під час одного з номерів вона раптом стала задирати спідницю, демонструючи нижню білизну.

Ведуча з якихось причин вирішила, що до неї в нижню білизну забрався павук і відчайдушно намагалася його витрусити.

Після того як з'ясувалося, що ведуча панікувала даремно, вона спокійно продовжила вести шоу.

Як повідомляв УНІАН, раніше іспанський ведучий в прямому ефірі розрізав сукню своєї колеги. Чоловік пояснив, що це була жартівлива помста за те, що вона колись порізала йому штани.