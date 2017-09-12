Іспанський ведучий в прямому ефірі розрізав сукню своєї колеги (відео)

В Іспанії телеведучий Хуан Медіо вирішив розіграти свою колегу Єву Руїз і в прямому ефірі розрізав її сукню ножицями. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, під час праймового ток-шоу ведучий Хуан Медіо схопив ножиці і почав різати сукню своєї колеги Єви Руїс. Глядачі були вражені. Сама дівчина також була ошелешена. Вона всіляко намагалася ухилитися від нав'язливого колеги і прикрити оголені частини тіла. Продюсеру вдалося вивести провідну за межі студії.

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Згодом, чоловік пояснив, що це була жартівлива помста Руїс за те, що вона коли порізала йому штани.

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