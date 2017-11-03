Відомий російський коментатор звалився зі стільця в прямому ефірі (відео)
11:53, 03 листопада 2017Курйози
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Василь Уткін написав, що крісло під ним зламалося далеко не в перший раз, але на камеру подібний інцидент потрапив вперше.
Вага провідного перевищує 150 кг / Фото: Олександр Вільфа / Спорт-Експрес
Російський спортивний коментатор Василь Уткін впав зі стільця в прямому ефірі радіо "Спорт FM". Відео свого падіння провідний опублікував в Instagram.
У коментарі під відео Уткін написав, що крісло під ним зламалося далеко не в перший раз, але на камеру подібний інцидент потрапив вперше. За словами ведучого, це пов'язано з тим, що крісла зазвичай розраховуються на масу в сто десять кілограмів, а він важить більше ста п'ятдесяти.
Як повідомляв УНІАН, раніше румунська телеведуча оголилася під час прямого ефіру.
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