Відомий російський коментатор звалився зі стільця в прямому ефірі (відео)

Російський спортивний коментатор Василь Уткін впав зі стільця в прямому ефірі радіо "Спорт FM". Відео свого падіння провідний опублікував в Instagram.

У коментарі під відео Уткін написав, що крісло під ним зламалося далеко не в перший раз, але на камеру подібний інцидент потрапив вперше. За словами ведучого, це пов'язано з тим, що крісла зазвичай розраховуються на масу в сто десять кілограмів, а він важить більше ста п'ятдесяти.

Як повідомляв УНІАН, раніше румунська телеведуча оголилася під час прямого ефіру.