Хлопець вистрілив собі у пеніс під час нальоту на кіоск з хот-догами

19-річний житель США вистрілив собі в пеніс, коли намагався пограбувати кіоск з хот-догами в районі аеропорту Даллас/Форт-Уерт, передає FOX 4.

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Підбираючи купюри, які впали на підлогу, грабіжник випадково зачепив рукою пістолет за поясом, який і вистрілив у пеніс. Після цього почалася боротьба між злочинцем і продавцем.

В результаті інциденту хлопця госпіталізували з пораненням до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, житель Техасу був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням щелепи. Чоловік розповів, що намагався застрелити броненосця, який проходив повз його будинок. В результаті куля відлетіла від панцира тварини й прострелила чоловікові обличчя.