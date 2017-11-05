У Пітері затримали переможця "Битви екстрасенсів" на викраденому Bentley

Петербурзькі співробітники ДІБДР затримали переможця телевізійного шоу "Битва екстрасенсів" Свамі Даші на викраденому Bentley. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

Як повідомляється, 1 листопада автомобіль зупинили біля станції метро "Виборзька". Поведінка водія правоохоронним органам здалася дивною, тому вони оглянули ідентифікаційний номер (VIN), який виявився підробленим.

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Видання зазначає, що на даний момент з'ясовується, у кого вкрали машину. Сам екстрасенс заявив, що Bentley він купив в такому стані.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії містом проїхав горів пасажирський автобус.