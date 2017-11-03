Усередині салону палахкотить полум'я: у Росії містом проїхав охоплений вогнем пасажирський автобус (відео)

В Орлі зняли на відео автобус, охоплений вогнем, який проїхав вулицями міста. Ролик був розміщений на YouTube.

Відео зняв водій авто, що стояло на світлофорі. На записі видно, як автобус повільно їде вулицею, при цьому усередині салону палахкотить полум'я, передає РІА Новости.

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Шофер, здається, не помічає, що всередині транспортного засобу сталася пожежа. Він залишається на місці, незважаючи на те, що осередок займання був упритул до нього.

Коментатори відзначили мужність водія, який, судячи з усього, відводив транспортний засіб у менш людне місце.

Як повідомляв УНІАН, в Єкатеринбурзі в асфальт закатали колесо припаркованої машини.