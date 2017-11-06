Нетерплячий Трамп оконфузився під час годування коропів (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп потрапив в незручну ситуацію під час ритуального годування японських коропів в імператорському палаці Акасака.

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Трамп не захотів довго чекати і приманювати риб маленькими порціями їжі, замість цього він перекинув вміст виданої йому коробки, передає The Guardian.

Швидше за все, видання припустило, що після цього співробітникам імператорського саду довелося чистити водойму, оскільки велика кількість їжі шкідлива для карпів.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп переплутав двох журналісток-білявок під час прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністе.