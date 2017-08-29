Трамп переплутав двох блондинок на прес-конференції (фото, відео)

Президент США Дональд Трамп переплутав двох журналісток-блондинок під час прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо.

"Знову? Ви збираєтеся знову дати їй слово", - запитав американський президент у фінського, коли той хотів дозволити поставити запитання одній зі світловолосих журналісток, передає The Hill.

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"Ні, це не та сама леді. Вони сидять поруч", - відповів президент Фінляндії.

Журналістка, коли їй дали мікрофон, щоб поставити запитання, сказала Трампу: "У нас у Фінляндії багато блондинок".

Раніше у Мережі стало популярним відео з виступом президента США Дональда Трампа, але не завдяки промові глави американської держави, а жінці з дивною формою брів.