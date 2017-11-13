Жіночі стогони "вторглися" у прямий ефір ВВС (відео)

Під час ранкового прямого ефіру ВВС було чути жіночі стогони. Відеозапис опублікований на YouTube-каналі.

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Так, кореспондент Емма Варді розповідала останні новини про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit), коли на задньому тлі стали дуже голосно лунати стогони.

Пізніше з'ясувалося, що непристойні звуки зі свого авто біля знімальної групи включили пранкери з Trollstation.

Як повідомляв УНІАН, румунська ведуча Іллінка Віндічі оголилася під час прямого ефіру передачі "Браво, у вас є стиль!". Під час одного з номерів вона раптом стала задирати спідницю, демонструючи спідню білизну.