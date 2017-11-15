Календар з сосискою в тісті замість Ісуса обурив віруючих

Мережа британських кафе Greggs вибачилася за зображення різдвяного вертепу, на якому замість немовляти Ісуса була намальована сосиска в тісті. На такий крок компанія пішла після того, як в соцмережах з'явилися заклики бойкотувати її продукцію, передає Meduza.

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Британців обурила одна з ілюстрацій різдвяного календаря компанії. Представник компанії заявила: «Нам дуже шкода за те, що ми когось образили. Ми не хотіли цього».

Як повідомляв УНІАН, раніше королю Бельгії не сподобалася реклама Burger King.