"Два королі, одна корона": Королю Бельгії не сподобалася реклама Burger King

05:32, 29 травня 2017
Курйози
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Використання зображення короля повинно бути схвалено монархом, але у нього дозволу не питали.

REUTERS

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King анонсувала свій вихід на бельгійський ринок жартівливими виборами короля країни, що викликало невдоволення і обурення бельгійської королівської родини, пише Бі-Бі-Сі.

Вибори проходять на сайті whoistheking.be. Користувачам нагадують, що 21 липня 2013 року бельгійським монархом став Філіп, а 19 травня 2017 року "про свій прихід у Бельгії оголосив Burger King". "Два королі, одна корона, хто правитиме?", - запитує мережу у своїх користувачів і пропонує проголосувати за Філіпа або за Burger King.

При цьому, якщо вибрати правлячого монарха, сайт запитує: "Ви впевнені? Він не посмажить вам картоплю-фрі".

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Якщо відповісти "так", то постає питання: "Чи впевнені ви, що ви впевнені?", а кнопка "так" стає значно меншою, ніж кнопка "ні".

Голосування на сайті триватиме до 19 червня. Burger King відкриє свій перший ресторан в Бельгії наприкінці червня.

Представник бельгійської королівської родини П'єр Емманюель де Бо заявив, що використання зображення короля повинно бути схвалено монархом, але у нього дозволу не питали. "Ми не схвалюємо такий підхід, - сказав він. - Оскільки це робиться для комерційних цілей, ми б не дали нашого дозволу".

Втім, на сайті Burger King використовує мультиплікаційне зображення Філіпа.

Представник мережі закусочних повідомив інформаційному агентству ЕФЕ, що не отримував ніяких повідомлень від монархії.

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Теги: #Burger King vs Король Філіп#битва королів