У США пілот намалював у небі пеніс (фото)

Кілька жителів американського міста Омак опублікували фотографії чоловічих геніталій, намальованих на денному небі. Вони заявили, що малюнок могли зробити військові літаки, що часто літають над округою.

Після скарг місцевих жителів на непристойний малюнок керівництво бази "Уидби Айелнд", що належить військово-морським силам США, взяло на себе відповідальність за інцидент, передає TJournal.

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"Військово-морський флот намагається дотримуватися найвищим стандартам, і ми вважаємо, що сталися абсолютно неприйнятним, недоцільним у рамках навчань, і екіпаж понесе відповідальність за це", - заявили у військово-морській базі.

У Федеральному управлінні цивільної авіації додали, що те, що сталося, "не несе небезпеки", тому вони не будуть вести розслідування й шукати винних.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії активісти почали збір коштів на відновлення однієї з місцевих визначних пам'яток – скелі у формі ерегованого пеніса, яка була популярною серед туристів.