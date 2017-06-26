У Норвегії збирають гроші на відновлення скелі у формі пеніса (фото)

У Норвегії активісти почали збір коштів на відновлення скелі у формі ерегованого пеніса, яка була популярною серед туристів. Про це пише The Guardian.

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У суботу легендарний шматок скелі Trollpikken ("пеніс троля" - норв.) в Ейгерсунді (на південь від Ставангера) знайшли відколотою від основи. Експерти виявили на зрізі сліди роботи перфоратора і зробили висновок, що кам'яна формація піддалася нападу вандалів.

Вже наступного дня на відновлення скелі вдалося зібрати понад 10 тисяч доларів. Місцеві активісти впевнені, що Trollpikken вдасться повернути до колишнього стану. Поліція розшукує вандалів, яким загрожує тюремне ув'язнення строком до 6 років.