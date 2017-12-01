Стадо корів атакувало нахабну птицю, але безуспішно (відео)
18:08, 01 грудня 2017Курйози
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Створюється враження, що корови птаха бояться сильніше, ніж вона їх.
На сайті Reddit стає дедалі популярнішою гіфка, на якій стадо корів спробувало атакувати канадську казарку.
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Так, тварини по черзі підходили до птиці й залякували її, але та навіть на них не реагувала, залишаючись незворушною.
Як повідомляв УНІАН, вертоліт Robinson R22 розбився через корову на півночі штату Квінсленд в Австралії, де фермери нерідко використовують низько вертольоти, щоб управлятися зі стадами.
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