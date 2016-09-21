В Австралії корова збила вертоліт

Як повідомляє Brisbane Times, 35-річний чоловік намагався таким чином загнати своє стадо на ферму біля міста Коен, проте вертоліт зачепив лижами рогу однієї з корів.

В результаті машина втратила рівновагу і впала на землю.

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Пілот не отримав пошкоджень, йому вдалося покинути місце падіння до того, як вертоліт загорівся.

Пожежники, що прибули на місце, загасили полум'я, проте вертоліт згорів повністю.

Повідомляється, що корова також залишилася неушкодженою.