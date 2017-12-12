Український шоумен влаштував голий протест на Майдані: причинне місце прикрив гаслами (відео)

Шоумен та громадський діяч Антін Мухарський продовжує привертати увагу до проблеми розширення повноважень виконавчої служби, демонструючи голе тіло.

Цього разу Мухарський роздягнувся прямо на Майдані й прикрився лише папірцем формату А4, на якому було написано гасло – "Петренко – гей! Почуй людей!", передає ТСН.

"Я хочу привернути увагу до злочинного Міністерства юстиції. Зокрема, 7 грудня у Верховній Раді було ухвалено закон 7277, яким державним виконавцям надається необмежена влада в країні. Вони можуть без суду та слідства накладати арешти на майно, накладати заборону на виїзд за кордон, доправляти нас у кайданках до відділків поліції ,забирати у нас зброю, порушуючи право на захист. Все це є зазіханням на наші конституційні права. Я вже три роки маю справу з міністерством юстиції, яке очолює Павло Петренко. І знаю, як у людей за підробленими виконавчими приписами можуть забрати все – так сталось і зі мною", - запевняє Антін.

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За словами Мухарського, нотаріус видала чотири приписи на те, щоб вилучити у нього майна на понад півтора мільйони гривень на користь його колишньої дружини. В Антіна вже вилучили два авто та інше майно, хоча вже три роки немає рішення Оболонського суду щодо цих приписів та дій виконавців. Тих, хто постраждав від виконавців так само, Антін закликав підтримати голий протест.

"Не бійтесь роздягнутись і сказати – я гола людина в країні, де закону немає. І викладайте це з хештегом #законвж*пу", - закликав діяч.

Нагадаємо, напередодні Мухарський влаштував голий протест під Оболонським судом, який розглядає його справу.