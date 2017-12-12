Український шоумен роздягнувся догола й повісив свої труси на двері суду (відео)

Відомий український шоумен та співак Антін Мухарський прийшов до суду голий та босий. Так він у радикальний спосіб звернувся до чиновників.

Чоловік, роздягнений до спіднього, у засніжений день прийшов до Оболонського районного суду. Там роздягнувся вже остаточно й повісив труси на двері суду.

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Прикриваючись лише папірцем з обвинуваченнями, Мухарський на камеру заявив, що позов до колишньої дружини ведучої Сніжани Єгорової щодо перегляду суми аліментів та дозволу на зустріч з дітьми суд розглядає вже три з половиною роки. І весь цей час, за словами Мухарського, він з дітьми не бачиться.

Як повідомляли ЗМІ, у київському метрополітені на станції метро "Червоний хутір", кінцевій на Сирецько-Печерській лінії, розгулював абсолютно голий чоловік. Йому вдалося навіть вдертися до кабіни машиніста.