РосЗМІ назвали Порошенка "президентом Росії"

Пропагандистський російський ресурс Газета.ru припустився помилки у посаді президента України Петра Порошенка, назвавши його президентом Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувач Оксана Духніч.

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"Газета.ру призначила Порошенка Президентом Росії. Зараз вже виправили, але початковий хід їхньої думки мені подобається", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на російському ТБ Путіна "переплутали" з Гітлером. Так, у програмі новин "Зараз" петербурзького "П'ятого каналу" випадково схрестили сюжети про актора, який грає Гітлера, і зустріч Володимира Путіна зі вчителями.