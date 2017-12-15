РосЗМІ назвали Порошенка "президентом Росії"

20:11, 15 грудня 2017
Курйози
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Російський пропагандистський ресурс припустився серйозної помилки у посаді Порошенка.

Порошенка підписали як президента Росії / фото УНІАН

Пропагандистський російський ресурс Газета.ru припустився помилки у посаді президента України Петра Порошенка, назвавши його президентом Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook написала користувач Оксана Духніч.

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"Газета.ру призначила Порошенка Президентом Росії. Зараз вже виправили, але початковий хід їхньої думки мені подобається", - йдеться у її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на російському ТБ Путіна "переплутали" з Гітлером. Так, у програмі новин "Зараз" петербурзького "П'ятого каналу" випадково схрестили сюжети про актора, який грає Гітлера, і зустріч Володимира Путіна зі вчителями.

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Теги: #одруківка росЗМІ#росЗМІ назвали Порошенка президентом РФ