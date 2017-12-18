Пекучий різдвяний гімн: хор хлопчиків з'їв дуже гострий перець й спробував співати (відео)

Відеоблогер Клаус Пільгор під псевдонімом Chili Klaus змушує людей їсти на камеру пекучі перці. Героями його нового ролика стали учасники хору Herning Boys Choir з Данії.

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Хористи з'їли один з найбільш пекучих перців у світі - "перець-привид", - після чого продовжили співати. Як видно на ролику, на початку діти виконали пісню, як зазвичай. Але після перцю почали кашляти й плакати.

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