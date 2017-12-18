Пекучий різдвяний гімн: хор хлопчиків з'їв дуже гострий перець й спробував співати (відео)
20:46, 18 грудня 2017Курйози
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Незважаючи на труднощі, діти виконали різдвяний гімн "O Come All Ye Faithful" до кінця.
Відеоблогер Клаус Пільгор під псевдонімом Chili Klaus змушує людей їсти на камеру пекучі перці. Героями його нового ролика стали учасники хору Herning Boys Choir з Данії.
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Хористи з'їли один з найбільш пекучих перців у світі - "перець-привид", - після чого продовжили співати. Як видно на ролику, на початку діти виконали пісню, як зазвичай. Але після перцю почали кашляти й плакати.
Як повідомляв УНІАН, компанія Google підготувала дудл на честь різдвяних і новорічних свят. На картинках зображені пінгвіни, які збираються у відпустку до теплих країв.
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