Новорічні свята: Google підготував серію святкових дудлів

Компанія Google підготувала дудл на честь різдвяних і новорічних свят. На картинках зображені пінгвіни, які збираються у відпустку в теплі краї.

Читайте такожGoogle зробив дудл на честь одного з творців квантової механіки Макса Борна

Перший дудл з'явився сьогодні, 18 грудня, за тиждень до католицького Різдва. Він складається з трьох картинок, на яких можна побачити пінгвінів, які збираються у відпустку в теплі краї.

"Святковий сезон тут, і ця пара із задоволенням проводить час зі своїми родичами в теплій погоді! Залишайтеся з нами протягом наступних кількох тижнів, щоб подивитися, як бавиться ця пухнаста сім'я", - повідомляє Google.

Таким чином відомий пошуковик буде радувати своїх користувачів кумедними картинками, які розкажуть історію милої сімейки пінгвінів.