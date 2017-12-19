В Одесі крадій випадково відправив селфі власнику вкраденого телефону

В Одесі злодій випадково відправив селфі власнику вкраденого телефону. Про це повідомляє місцеве видання 048.ua.

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Днями хлопець звернувся через соцмережі з проханням допомогти пізнати людину на фото.

За його словами, у нього вкрали телефон, а через короткий час обличчя чоловіка "підтяглося" до інших фотографій на його аккаунт в Facebook. Швидше за все, камера автоматично зафіксувала чоловіка при спробі отримати доступ до гаджету.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині пожежний за два місяці вкрав майже тисячу лопат. Цим він спричинив шкоду державі на суму понад 18,5 тисяч гривень.