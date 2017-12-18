На Дніпропетровщині пожежник за два місяці вкрав майже тисячу лопат

На Дніпропетровщині пожежного судитимуть за неодноразові крадіжки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що протягом липня-серпня 2016 року вказаний громадянин, перебуваючи на чергуванні, з підвального приміщення пожежно-рятувальної частини таємно викрадав 850 лопат, чим заподіяв шкоду державі на суму понад 18,5 тисяч гривень.

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Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно пожежного-рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка).

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.