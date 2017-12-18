На Дніпропетровщині пожежник за два місяці вкрав майже тисячу лопат
Цим він заподіяв шкоду державі на суму понад 18,5 тисяч гривень.
На Дніпропетровщині пожежного судитимуть за неодноразові крадіжки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Встановлено, що протягом липня-серпня 2016 року вказаний громадянин, перебуваючи на чергуванні, з підвального приміщення пожежно-рятувальної частини таємно викрадав 850 лопат, чим заподіяв шкоду державі на суму понад 18,5 тисяч гривень.
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Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно пожежного-рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка).
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.