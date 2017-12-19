Не далеко поїхав: у Харкові п’яний водій потрапив у ДТП на вкраденій маршрутці
Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
У Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння викрав маршрутку на зупинці громадського транспорту, після чого не впоравшись з керуванням, потрапив у ДТП.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, про зникнення транспортного засобу правоохоронцям повідомив водій автобусу.
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«Під час досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний скористався відсутністю водія, сів за кермо та поїхав у бік станції метро «Палац Спорту». Не впоравшись з керуванням, чоловік в’їхав у автомобіль. Після чого зловмисник був затриманий правоохоронцями. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав», - повідомили в поліції.
На разі чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним заходом). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
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